В США нашли причину провала ВСУ и стремительного наступления России NYT заявила об удивительно слабой обороне ВСУ под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Успешное продвижение российской армии после взятия Авдеевки вызвано слабой обороной ВСУ, в которой отсутствует множество защитных укреплений, пишет The New York Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков. Газета также подчеркивает, что такая ситуация вызывает беспокойство властей США, поскольку теперь Украина, по их мнению, может столкнуться с серьезными проблемами.

Украинская оборона за пределами Авдеевки демонстрирует элементарные земляные укрепления, часто с соединительной траншеей, по которой пехотные войска могут добраться до ближайших к противнику огневых позиций, но не более того, — отмечается в статье.

Газета обращает внимание, что ВСУ, хоть и прорыли траншеи, никак не укрепили их, чтобы замедлить продвижение бронированной техники и выиграть время для защиты основных дорог. Как утверждают американские чиновники, все дело в том, что в Киеве построили слишком амбициозные планы по наступлению, а на укрепление обороны не осталось ни сил, ни денег.

Кроме того, издание обращает внимание на недостаточный уровень минирования отдельных районов. Здесь, возможно, ключевую роль сыграл психологический фактор — сам факт масштабного размещения мин на своей территории стал бы сигналом, что Киев в ближайшее время не планирует наступать.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Алексей Сырский заявил, что вынужден принимать кадровые решения в связи с плохими результатами ВСУ в ряде районов. По его словам, проблемы украинской армии на восточном направлении вызваны плохим командованием на местах.