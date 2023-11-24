В Совете Федерации перечислили собирающиеся выйти из Евросоюза страны Сенатор Климов: Венгрия и Нидерланды могут задумываться о выходе из Евросоюза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Венгрия и Нидерланды могут серьезно рассматривать вопрос о выходе из Евросоюза, предположил в беседе с NEWS.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, венгерский премьер-министр Виктор Орбан позиционирует себя так, что за ЕС «двумя руками не держится», а в Нидерландах на парламентских выборах победили выступающие за выход из организации политики.

Орбан не говорит, что Венгрия выйдет, но он себя позиционирует, что в общем и целом понятно — за Евросоюз двумя руками не держится. Он живет в рамках ЕС, его правил, но своей обособленной жизнью. Те, кто сейчас победил на парламентских выборах в Нидерландах, прямо говорят о выходе из Евросоюза. Сделают они это или нет — вопрос, — заявил Климов.

Сенатор добавил, что есть десятки миллионов людей внутри ЕС, которые плохо понимают, какие плюсы получают от членства, но при этом хорошо осознают, какие от этого минусы, более того, все это осложняется проблемами миграции. В связи с этим Климов допустил перезагрузку Евросоюза, которая произойдет с участием США.

США не заинтересованы в сильном ЕС и до какой-то степени будут подыгрывать центробежным идеям, но не на 100%, потому что ЕС им удобен для манипулирования. Через Европейский парламент технически легче влиять. США нужен ЕС как уздечка для европейских народов, но ни в коим случае не как возможный будущий конкурент, — добавил сенатор.

Ранее Орбан на выступлении в Цюрихе заявил, что стратегия Евросоюза в отношении конфликта на Украине провалилась и ему не удалось победить Россию. Поэтому, по его словам, ЕС должен перейти к новому плану действий.