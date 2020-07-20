В центре Софии участники антиправительственных акций читают книги на дороге

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Протестующие в столице Болгарии, требующие в ходе мирных демонстраций отставки правительства и главного прокурора, стали более агрессивными.

20 июля их участники блокировали ключевые перекрёстки в центре Софии, а некоторые люди расположились прямо на дороге. Они читают книги и общаются между собой, передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Протесты приурочены к дебатам о вотуме недоверия правительству Бойко Борисова. Они начались утром у здания парламента Болгарии. Их участниками стали несколько сотен человек. Они разместились непосредственно перед зданием парламента и скандировали «Мафия!» и «Отставка!».

Вечером число участников протеста увеличилось до нескольких тысяч человек, а патрулируют центр города усиленные полицейские наряды, кордоны полиции блокировали подступы ко всем административным зданиям. При этом ситуация спокойная, а конфликтов между протестующими и полицией нет.

В Болгарии с 9 июля продолжаются уличные акции протеста. Митингующие требуют отставки правительства и главного прокурора страны. Действия прокуратуры стали непосредственным поводом для протестов — силовики арестовали сотрудников администрации президента, что ряд граждан посчитали атакой правительства на главу государства Румена Радева.

15 июля стало известно, что премьер-министр республики Бойко Борисов принял решение освободить от занимаемой должности министра финансов Владислава Горанова, главу МВД Младена Маринова и министра экономики Эмила Караниколова.

Как писал NEWS.ru, утром участники акций протеста пытались окружить парламент.