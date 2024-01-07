В СМИ под видом научных статей присылают написанные ИИ тексты о Казахстане Times: анонимы посылают в СМИ написанные ИИ хвалебные статьи о Казахстане

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Анонимные авторы с помощью искусственного интеллекта пишут хвалебные статьи о Казахстане и направляют их в средства массовой информации под видом научных работ ученых Британии для публикации, передает газета Times. По данным издания, копию одной из статей получил телеканал Euronews, но редактор не принял ее, назвав формулировки в тексте странными.

Что стало очередным предупреждением об опасностях ИИ, так это то, что неизвестные авторы притворились двумя учеными-международниками, которые пытались протолкнуть в СМИ позитивные, но ложные статьи о Казахстане, — говорится в сообщении.

Как пишут журналисты, после того как Euronews отверг статью, ее опубликовало другое новостное издание, однако позже материал удалили. Уточняется, что на разных порталах можно найти тексты о республике от англоязычных авторов, которые, предположительно, написаны с помощью Al-системы.

Ранее правительство Японии заявило, что создаст исследовательский центр изучения возможных рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта. Специалисты центра, помимо выявления потенциальных опасностей, будут предлагать пути их нивелирования. Центр могут запустить уже в апреле 2024 года.