«Мир мог бы давно наступить»: в Словакии указали на просчет Украины Премьер Словакии Фицо: шансы Украины достичь своих целей уменьшаются

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Роберт Фицо

Военные возможности Украины, постоянно уменьшаются, как и шансы на достижение желанных результатов на возможных переговорах о мире с РФ, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, не помогают даже гигантские поставки оружия с Запада.

Военные возможности Украины, несмотря на гигантские поставки оружия с Запада, постоянно уменьшаются и этим уменьшаются шансы Украины на достижение желанных результатов на возможных переговорах [о мирном урегулировании конфликта с РФ]. Мир мог бы уже давно наступить [на Украине], — сказал Фицо.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противостояние между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины.

Военкор Александр Сладков также спрогнозировал ряд проблем для ВСУ, связанных с приходом зимы. Он считает, что ВСУ придется перекрашивать технику в белый цвет, менять маскировочные сети, также увеличится расход топлива и многое другое. Однако ключевой трудностью окажется то, что на все эти действия понадобятся деньги, которых у Вооруженных сил Украины нет.