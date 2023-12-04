В Словакии объяснили, почему никогда не возненавидят Россию Вице-спикер Блаха: словаков никто и никогда не заставит ненавидеть Россию

Фото: Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

Никто и никогда не заставит словаков ненавидеть Россию, заявил заместитель председателя парламента Словакии Любош Блаха по итогам конференции, посвященной левым взглядам, которая состоялась в Чехии. В своем Telegram-канале политик отметил, что его соотечественники хранят историческую память о Второй мировой войне и ее жертвах.

В Чехии я сказал это открыто: словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию… Когда я сказал, что словаки не будут посылать оружие Украине, меня прервали мощные аплодисменты. Так же, как и когда я сказал, что мы храним историческую память и ценим жертвы российского народа во Второй мировой войне, — написал он.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что Словакия потребует провести анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза. По его словам, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.

Ранее Фицо подчеркивал, что не будет голосовать за антироссийские санкции, если они причинят вред его родной стране. Также, по его словам, Словакия больше не будет предоставлять военную помощь Украине. Политик добавил, что Братислава проведет тщательный анализ ограничений, предлагаемых Евросоюзом, и после этого примет окончательное решение относительно рестрикций, подчеркнул Фицо.