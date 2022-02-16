Швеция отказалась вступать в НАТО

Правительство Швеции не намерено подавать заявку на вступление в НАТО, заявила министр иностранных дел страны Анн Линде. По её словам, это прописано во внешнеполитической декларации 2022 года. Линде подчеркнула, что шведская политика безопасности останется неизменной, сообщает ТАСС.

Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе, — сказала она.

Линде добавила, что шведский внешнеполитический курс подразумевает активную, широкую и ответственную политику с углублением оборонного сотрудничества, в том числе трансатлантического.

В декларации не упоминается так называемая опция НАТО. В декабре 2020 года парламентское большинство проголосовало за то, чтобы Швеция, как и Финляндия, объявила о существовании этого варианта. Это означает, что Швеция сохраняет возможность подать заявку на членство в Альянсе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. По его словам, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности. Министр отметил, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения странами своей безопасности.