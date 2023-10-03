В Сербии задержали участника перестрелки на севере Косово и Метохии

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Бывший заместитель председателя партии косовских сербов «Сербский список» Милан Радойчич был задержан МВД Сербии по подозрению в причастности к событиям на севере Косово и Метохии 24 сентября, передает ТАСС. Отмечается, что тогда в инциденте погибли косовский полицейский и трое сербов.

3 октября 2023 года сотрудники Управления криминальной полиции обыскали квартиру и другие помещения Милана Радойчича, который был задержан полицией на срок до 48 часов, — сообщили в МВД страны.

Радойчич по запросу сербских властей предоставил сотрудникам МВД показания о том, что произошло в населенном пункте Баньск 24 сентября. По его словам, он с соотечественниками прибыл в район населенного пункта, чтобы побудить сербское население противостоять террору.

Ранее полиция частично признанной Республики Косово сообщила, что ведет поиск нападавших на сотрудников правоохранительных органов на севере края. По данным местного МВД, 24 сентября около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на мосту недалеко от села Баньск два грузовика без номеров заблокировали въезд. Направленные на место происшествия сотрудники полиции были обстреляны неизвестными, при этом применялись гранатометы и ручные гранаты. Двое правоохранителей были ранены и доставлены в больницу, в дальнейшем один из них умер.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что полицейские подразделения Косово убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения, причин для убийства не было. По его словам, в двух случаях убийства фигурировала снайперская винтовка. Он также добавил, что существует вероятность гибели четвертого человека, но эти данные пока не подтверждены. Кроме того, Вучич заявил, что власти Сербии не поддерживают убийство косовского полицейского, произошедшее ранее, но указал, что местные сербы были доведены до открытых столкновений «постоянным террором Приштины».