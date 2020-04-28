В Сербии планируют с мая смягчить ограничения из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9d0a6e88-895a-11ea-8802-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Власти Сербии планируют с начала мая скорректировать или отменить некоторые меры, введённые в стране в связи с распространением коронавируса.

С 4 мая планируется возобновить работу кафе и ресторанов, однако такие правила, как нахождение в закрытых помещениях исключительно в масках и соблюдение дистанции, останутся в силе.

Также будут разрешены групповые занятия спортом на открытом воздухе, сообщает интернет-портал сербского издания «Политика».

С 8 мая в стране могут восстановить работу общественного, городского, междугороднего транспорта и железнодорожное сообщение. С 11 мая возобновят работу детские сады, а с 18 мая планируется разрешить авиасообщение.

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Сербии запретило гражданам покидать свои дома с 30 апреля до 4 мая в связи с распространением коронавируса.