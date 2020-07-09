В Сербии отказались от введения комендантского часа

https://static.news.ru/photo/c1c11968-c1e8-11ea-b3ba-fa163e074e61_660.jpg Ана Брнабич Фото: Marios Lolos/Xinhua/Global Look Press

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выступила с заявлением. Она сообщила о том, что национальный кризисный штаб страны отказался от предложения ввести комендантский час в Белграде. По её словам, в столице будут введены лишь запреты на массовые собрания.

Первая мера для Белграда — запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера — ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера — ограничение рабочего времени в закрытых помещениях, — заявила она.

В марте 2020 года власти Сербии ввели чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял президент страны Александр Вучич. Власти России направили в Сербию грузы гуманитарной помощи и специалистов.

На сегодняшний день в мире выявлено более 12,1 млн заболевших коронавирусом. От заболевания скончались 552 тысячи человек, а выздоровели более 7 млн.

Как информировал NEWS.ru, власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министр здравоохранения страны Златибор Лончар.