В Сербии отказались от введения комендантского часа

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич выступила с заявлением. Она сообщила о том, что национальный кризисный штаб страны отказался от предложения ввести комендантский час в Белграде. По её словам, в столице будут введены лишь запреты на массовые собрания.
Первая мера для Белграда — запрет на массовые собранию людей больше 10 человек на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Вторая мера — ограничения численности людей в закрытых помещениях. Третья мера — ограничение рабочего времени в закрытых помещениях, — заявила она.
В марте 2020 года власти Сербии ввели чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Такое решение принял президент страны Александр Вучич. Власти России
На сегодняшний день в мире выявлено более 12,1 млн заболевших коронавирусом. От заболевания скончались 552 тысячи человек, а выздоровели более 7 млн.
Как информировал NEWS.ru, власти Сербии снова наращивают больничный фонд на фоне увеличения числа инфицированных коронавирусной инфекцией. Об этом 4 июля заявил министр здравоохранения страны Златибор Лончар.
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