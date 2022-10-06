В Сербии назвали новые ограничения ЕС первыми санкциями против Белграда Глава МВД Сербии назвал новые антироссийские ограничения ЕС первым пакетом санкций против Белграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Вулин

Восьмой пакет санкций ЕС против РФ является первыми рестрикциями, введенными против Белграда, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин, передает РИА Новости. Он отметил, что Сербия сильно зависит от поставок российской нефти через Хорватию, на транспортировку которой были наложены ограничения.

ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом, и единственная последовательность его политики — месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают, — сказал Вулин.

6 октября Европейский союз официально утвердил восьмой пакет санкций против России. Новые ограничения включают в себя запрет на импорт товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт в Россию угля, электронных компонентов для оружия, а также запчастей для авиации и химических веществ. Рестрикции также предусматривают введение потолка цен на сырую нефть (с 5 декабря) и нефтепродукты (с 5 февраля 2023 года).

Помимо всего вышеперечисленного, гражданам Евросоюза запретили занимать высокие должности в российских госкомпаниях и проводить любого рода операции с Российским морским регистром судоходства. Россиянам запретили хранить криптовалюту в странах ЕС.

Представители Еврокомиссии подчеркнули, что ЕС продолжит вводить санкции против лиц, которые будут способствовать обходу ограничений.