В СБУ сочли фейком заявление о срыве операции спецслужб в РФ

https://static.news.ru/photo/a481d2ea-e2f7-11ea-9fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители СБУ назвали фейком сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы в России. По мнению сотрудников ведомства, такое заявление направлено на поддержку боевиков в Донбассе.

Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков, — цитирует сообщение РБК.

Помимо этого, на Украине подчеркнули, что участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик является преступлением. За такую деятельность каждое лицо должно понести наказание, считают в СБУ. Сотрудники ведомства ежедневно работают над этим вопросом.

Пресс-служба ФСБ России заявила о срыве операции СБУ утром 20 августа 2020 года. Представители спецслужбы утверждали, что украинская сторона намеревалась похитить одного из лидеров ополчения на Донбассе. Личность этого человека не раскрывается.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о «полёте» в Минск самолёта ФСБ.