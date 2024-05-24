В России заявили о замешательстве Запада на фоне успехов России в ходе СВО Глава СВР: Запад в замешательстве из-за перехода инициативы к России на Украине

Фото: МО РФ

Страны коллективного Запада, выступающие на стороне Украины, сейчас находятся в замешательстве из-за перехода инициативы к России в ходе украинского конфликта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. По его словам, западные эксперты озвучивают различные оценки ситуации, однако зачастую они противоречат друг другу, передает ТАСС.

[Со стороны] Запада раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине. Это связано с тем, что западные элиты находятся в определенном замешательстве, вызванном тем, что они осознали тот факт, что стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла ВС РФ, — заявил он.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий сообщил, что российским войскам удалось вытеснить ВСУ из ряда районов Волчанска в Харьковской области. По его словам, сейчас под контролем России находится большая часть города.

22 мая в российском военном ведомстве сообщили о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка в ДНР. По словам украинского военкора Богдана Мирошникова, ВСУ не могли построить там надежные фортификации из-за постоянного давления российских бойцов.