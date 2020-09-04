В Риге выбрали нового мэра

https://static.news.ru/photo/0816f0b6-eec3-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Мартиньш Стакис Фото: Saeima/wikipedia.org

Новым мэром столицы Латвии станет кандидат от списка партий «Для развития / За!» и «Прогрессивные» Мартиньш Стакис.

Об этом сообщает агентство LETA. По его данным, соответствующее решение приняли участники новой правящей коалиции, которая была сформирована по итогам внеочередных выборов в Рижскую думу.

Вице-мэрами станут кандидаты от трёх других участников коалиции — блока национального объединения «Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии», Латвийского объединения регионов и Новой консервативной партии. Также должность заместителя градоначальника Риги получит представитель партии «Новое единство».

Правящая коалиция в Рижской думе, насчитывающей 60 депутатов, сформирует стабильное большинство голосов — 39 мандатов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат в мэры Киева от партии «Слуга народа» Ирина Верещук приняла участие в съёмках ролика, в котором «парила» над городом.