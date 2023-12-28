В Раде нашли слабое место нового законопроекта о мобилизации украинцев Омбудсмен Рады Лубинец: законопроект о мобилизации противоречит конституции

Фото: МО Украины

Новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает правительство, противоречит конституции, заявил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. В беседе с телеканалом «1+1» омбудсмен отметил, что в документе есть нормы, ограничивающие права граждан.

В этом законопроекте, на мой взгляд, есть вещи, которые противоречат Конституции Украины, — сказал он.

По мнению омбудсмена, речь идет о нарушении «прямой нормы конституции», в которой говорится, что человек не может быть ограничен в своих правах, тем более на бесконечной основе. Лубинец пообещал, что непременно изложит все возражения и мысли на этот счет, когда документ попадет на его стол.

Депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха ранее заявил, что проведение масштабной мобилизации на Украине может привести к крайне негативным последствиям для экономики, которые будет сложно переоценить. Это обусловлено тем, что значительная часть населения страны оборвет все связи с государством, чтобы их не могли призвать на военную службу, считает Наталуха.

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко также сообщила, что фракция не будет голосовать за принятие законопроекта. По ее словам, данный документ не решает проблему и не является эффективным в своем текущем виде.