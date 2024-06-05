В прямом эфире греческого телеканала произошло ограбление Europost: злоумышленник ограбил женщину в прямом эфире греческого телеканала

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Ограбление на пляже в Греции произошло в прямом эфире местного телеканала, сообщает портал Europost. Злоумышленник сорвал с женщины украшение перед камерами и беспрепятственно скрылся с места преступления.

Инцидент произошел в общине Алимос недалеко от Афин, уточнили журналисты. Прямой эфир вел знаменитый в Греции репортер SKAI Гиоргос Целикас.

Ужасающая сцена полностью заснята на камеру: женщина в шоке, репортер в восторге, а грабитель беспрепятственно уходит перед камерой! — констатировали авторы материала.

В Санкт-Петербурге ранее грабитель напал на местного жителя, ударил его бутылкой и отобрал рюкзак с игровой приставкой и дисками к ней. Вора задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. Злоумышленника отправили в изолятор.

До этого неизвестный в маске, вооруженный пистолетом, напал на сотрудницу банка в Москве. Мужчина дважды ударил жертву по голове, от чего у нее началось кровотечение. Преступник забрал деньги из кассы, после чего скрылся. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Кроме того, в подмосковном Красногорске 24-летняя местная жительница с игрушечным пистолетом ограбила пекарню. В заведение девушка с розовыми волосами вошла в красной маске. Позже полиция выследила ее маршрут по камерам наблюдения и задержала в квартире.