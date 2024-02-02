В Приднестровье объяснили отказ Молдавии проводить там выборы президента РФ Депутат ПМР Сафонов: Кишиневу приказали не допустить голосования на выборах РФ

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Кишинев получил установку не допустить голосования граждан Приднестровья на выборах президента России, выразил уверенность в разговоре с РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) политолог Андрей Сафонов. Парламентарий не уточнил, от кого она поступила, но отметил, что власти Молдавии хотят скрыть от внешнего мира приверженность ПМР России.

Я уверен, что властям Кишинева поступила жесткая установка не допустить голосования приднестровцев на выборах президента России, чтобы не показывать внешнему миру пророссийской ориентации многонационального народа ПМР, — сказал он.

Сафонов напомнил о подготовке властями Молдавии референдума о вступлении в Евросоюз. По его словам, администрация президента Майи Санду рассчитывает получить результат, согласно которому жители страны выступают за эту инициативу и поддерживают отказ от любых интеграций с Россией. Он отметил, что позиция жителей Приднестровья не вписывается в эту картину.

Если приднестровцы, обладающие российскими паспортами, массово проголосуют на выборах президента РФ на территории непосредственно ПМР, то это обрушивает во многом задумку с кишиневским референдумом и делает его ненужным. По крайней мере, в части, касающейся Приднестровья, — объяснил парламентарий.

Депутат ПМР предположил, что Молдавия попытается убедить Россию не разворачивать избирательные участки в Приднестровье. В случае неудачи он ожидает, что на Кишинев будет оказываться усиленное давление.

Ранее спикер парламента Молдавии и лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу призвал Москву отказаться от открытия в Приднестровье избирательных участков на предстоящих выборах президента РФ. Он назвал эту идею незаконной.

Ранее сообщалось, что Санду направила парламенту запрос на внесение поправок в положения Избирательного кодекса. Она попросила сдвинуть сроки назначения даты выборов для предсказуемости избирательного процесса.

Санду также не одобрила поправки, которые были приняты законодателями в декабре прошлого года, и отправила закон на пересмотр. В прежней формулировке говорилось, что голосование назначается «не позднее чем за 90 дней до дня выборов».