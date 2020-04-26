В Приднестровье число заражённых коронавирусом достигло 388

https://static.news.ru/photo/f6f2de2a-87da-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Число инфицированных COVID-19 в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике увеличилось на два — до 388 человек. Об этом сообщает местный штаб по профилактике и недопущению распространения инфекции.

COVID-19 подтвердился у 52-летней жительницы села Малаешты Григориопольского района. Инфицированным также оказался тираспольчанин 1968 года рождения, — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

По данным оперштаба, всего коронавирус лабораторно подтверждён у 388 приднестровцев, 339 человек проходят лечение, 28 пациентов выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Приднестровья обратились к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Кабмины двух сторон ведут переговоры о поставке тест-систем и направлении медицинских специалистов. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Приднестровья Елена Куличенко рассказала, что власти подготовили электронные письма в адрес главврачей двух московских клиник, в которых лечат коронавирус.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 заболевших (+2971 за последние сутки), 3175 выздоровели, 404 умерли.