В правительстве Литвы ответили на угрозы Лукашенко

https://static.news.ru/photo/bc86cf5c-ea23-11ea-8788-fa163e074e61_660.jpg Римантас Синкявичюс Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об отказе от транзита через порты прибалтийской страны при введении санкций. Глава ведомства отметил, что Минск может понести экономические потери.

По его словам, среди грузов, принимаемых в Клайпедском порту, Белоруссия поставляет 30%, передаёт РИА Новости.

При принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую дает Клайпедский порт, — подчеркнул он.

Синкявичюс отметил, что Европейский союз может принять ответные меры, если Белоруссия не станет использовать литовский порт.

Угрозы Лукашенко прокомментировал также пресс-секретарь президента Литвы Гитанаса Науседы. По его словам, литовский лидер не изменил своего мнения относительно необходимости ввести санкции против Белоруссии на европейском и национальном уровнях. Они, по словам Антанаса Бубнелиса, должны стать ответом на насилие со стороны властей.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко пообещал ответить на введение санкций со стороны ряда государств. Об этом политик заявил во время общения с коллективом предприятия «Савушкин-Орша».

Лукашенко отметил, что стороны, предлагающие обложить Минск санкциями, «зажрались и забыли, что такое Беларусь», а также захотели «наклонить» республику с помощью танков и ракет. Президент добавил, что распорядился переориентировать все торговые потоки с портов Литвы на другие гавани. По его словам, 30% бюджета балтийской страны формируется благодаря грузоперевозкам через Литву.