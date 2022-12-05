В посольства Украины в Испании отправили еще три письма с глазами животных МИД Украины: полиция Испании изъяла еще три конверта с глазами животных

Фото: Alberto Ruiz/Keystone Press Agency/Global look Press

Полиция в Испании изъяла из почтовых отделений еще три конверта, в которых могли находиться глаза животных, сообщил в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) пресс-секретарь МИД Украины Олег Никоненко. По его словам, письма должны были прийти в украинские диппредставительства в Мадриде, Барселоне и Малаге. Таким образом, суммарно было отправлено 21 подобное письмо.

Испанская полиция изъяла из почтового отделения три конверта, которые, как считалось, были адресованы посольству Украины в Мадриде, Генеральному консульству в Барселоне и консульству в Малаге. Всего у нас уже 21 случай угроз украинским посольствам и консульствам в 12 странах, — написал Никоненко.

По его словам, испанская полиция уже взялась за расследование произошедшего.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что посольства страны по всему миру продолжают получать письма со взрывчаткой и глазами животных. По его сведениям, случаи фиксировались в странах Европы и в Казахстане, подозрительное письмо получили и в Соединенных Штатах.

30 ноября сообщалось о подобной посылке в посольстве Украины в Испании. После того как один из сотрудников дипмиссии вскрыл ее, произошел небольшой взрыв. Дипломат получил незначительное ранение руки. Еще одна посылка с бомбой была отправлена в испанскую компанию Instalaza в Сарагосе, которая занимается производством военной техники. Конверты, отправленные в посольство Украины и в Instalaza, похожи как внешне, так и по оформлению. После этого агенты службы безопасности Испании сообщили о посылке с бомбой, отправленной по почте на базу военно-воздушных сил в Торрехон-де-Ардосе. Взрывчатка была обнаружена с помощью систем сканирования грузов.