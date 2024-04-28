Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям Reuters: власти Португалии отказались от репараций бывшим колониям

Фото: Kremlin.ru

Марселу Ребелу де Соуза

Правительство Португалии распространило заявление, в котором говорится о намерении «уважать историческую правду» о работорговле в бывших колониях, пишет Reuters. Ранее президент страны Марселу Ребелу де Соуза признал, что власти страны ответственны за «ошибки прошлого» и должны заплатить за преступления. В частности, за массовые убийства в колониях. Однако кабмин страны не собирается этого делать.

В заявлении правительства говорится, что несмотря на слова де Соуза, у него «нет программы конкретных действий» по выплате репараций. Президент предлагал списать долги бывших колоний или предоставить им финансирование. Его слова вызвали резкую критику со стороны правых партий Португалии, а также коалиции Демократического альянса.

По данным Reuters, Португалия в XV–XIX веках насильственно перевезла через Атлантику около шести миллионов африканцев. Колониями Лиссабона были Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде и Восточный Тимор.

30 лет назад, в апреле 1994 года, по приказу правительства Руанды начались массовые расправы и погромы, в ходе которых погибли до 1,1 млн человек. Официально считается, что представители этнической группы хуту уничтожали другой этнос — тутси. Формальным поводом для начала казней стало убийство президента страны Жювеналя Хабиариманы.