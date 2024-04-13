Рубили и сажали на кол: как Запад спокойно наблюдал за геноцидом в Руанде

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30 лет назад, в апреле 1994 года, по приказу правительства Руанды начались массовые расправы и погромы, в ходе которых погибли до 1,1 млн человек. Официально считается, что представители этнической группы хуту уничтожали другой этнос — тутси. Формальным поводом для начала казней стало убийство президента страны Жювеналя Хабиариманы. Что стало причиной конфликта и какую роль в этих событиях сыграли бывшие колониальные метрополии (Франция и Бельгия) — в материале NEWS.ru.

Тутси и хуту были придуманы?

Первыми, кто стал управлять Руандой после Берлинского конгресса 1884 года, на котором весь континент разделили между европейцами, стали немцы. Они застали в Руанде типичную раннесредневековую монархию. Иерархия была четкой — воинская верхушка, феодалы-скотоводы (тутси) управляли крестьянами и торговцами, которых называли хуту. За счет более благоприятных условий питания тутси были выше и крепче, чем хуту. Это накладывало отпечаток на их поведение и внешний вид.

До прихода европейцев богатый хуту легко становился тутси, а нищий тутси опускался до уровня хуту. У двух этнических групп была единая политическая и религиозная культура с XVI века, когда тутси завоевали хуту. Они говорили на одном языке, а их привычки различались в силу разного социального статуса.

Колонизаторы начали сегрегировать некогда единую культурную общность по этническому признаку. Тутси считались благородными людьми, чуть ли не потомками европейцев. Хуту, по мнению немцев, были ленивыми и грязными «детьми природы».

Исходя из этого принципа, европейцы начали набирать колониальных чиновников из тутси. Их посылали обучаться в миссионерские школы. Они становились интеллигенцией, тесно связанной с аристократическими кланами.

После Первой мировой войны Руанду взяли под контроль бельгийцы. Они построили на тутси все колониальное управление и полицейскую службу. Управление церковными приходами также лежало на них. В 1935 году в Руанде ввели паспорта. Когда-то единые руандийцы были законодательно разделены на тутси и хуту.

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER/Global Look Press Черепа убитых тутси во время геноцида 1994 года

Как тутси угнетали хуту

К 1950-му в Руанде тутси эксплуатировали и угнетали хуту, доказывая, что они выше них культурно и материально.

В 1959 году между этническими группами начались столкновения. Бельгийцы, чтобы сохранить свое влияние в колонии, сделали ставку на большинство — хуту. Они фактически передали управление колонией хуту, которые свергли короля, образовали республику и начали убивать тутси. Последние стали бежать в соседние страны — Заир, Танзанию, Бурунди и Уганду.

Вплоть до 1964 года тутси пытались вернуться в страну с оружием в руках. Местные пропагандисты называли их «иньези», что в переводе означает «тараканы».

В начале 1970-х годов ситуация в стране стабилизировалась. К власти пришел Хабиаримана. При нем тутси оставались людьми второго сорта, но их, по крайней мере, не убивали. В то время Восточная и Центральная Африка были ареной ожесточенного спора между СССР, США, Великобританией и Францией. Все эти страны нуждались в относительно стабильных режимах, которые бы не пускали конкурентов на свою территорию.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Отчаявшиеся руандийцы, покинувшие свои дома, спасаются в церкви

Тутси возвращаются с оружием в руках

Период стабильности в Руанде завершился из-за кофейного кризиса в начале 1990-х годов. Цены на главный экспортный продукт упали в несколько раз, страна оказалась в долгах. Крестьяне, которые составляли абсолютное большинство, быстро нищали. Внутри хуту появилась масса партий и движений, которые требовали реформ и изменений.

В 1990-м году с территории Уганды началось вторжение тутси. Их организация называлась Руандийский патриотический фронт (РПФ), который возглавляли выпускники американских военных вузов. Так, Поль Кагаме, тутси и будущий президент Руанды, учился в Форт-Ливенворте.

Действия членов РПФ привлекли внимание властей Франции, которые к тому моменту имели в Руанде и экономические интересы, и политическое влияние. Париж рассматривал вторжение Руандийского патриотического фронта как попытку рейдерского захвата своей территории со стороны США. Кагаме никто не считал самостоятельным игроком. Для французского президента Франсуа Миттерана и его помощников он был американкой марионеткой.

Роль Франции в геноциде

Франция стала накачивать Руанду оружием. В страну отправились французские наемники, бельгийские подразделения и даже заирский спецназ. Последний был быстро выведен из Руанды, так как занимался грабежами и изнасилованиями. Вторжение тутси на территорию страны сдержали европейцы. Действия РПФ вынудили власти Руанды срочно укрепить силовой блок и увеличить численность армии с 10 до 30 тысяч человек.

Для обороны от тутси хуту нужно было все больше оружия и подготовленных офицеров. И то и другое Руанде предоставляла Франция, в меньшей степени — Бельгия. Французская разведка занималась шпионажем в пользу Хабиариманы, готовила жандармов и военных. В докладах Миттерану разведчики описывали РПФ как врага, который угрожает господству Франции в этом регионе Африки.

Фото: Jean-Marc Bouju/AP/TASS

Для Парижа и Брюсселя гегемония в этой части Центральной Африки означала господство в Заире, будущей Демократической Республике Конго (ДРК). Страна исторически обладала огромными ресурсами — медью, кобальтом, а также танталом. У французских компаний сложились хорошие отношения с заирским диктатором Мобуту Сесе Секо.

В Париже считали, что нашествие тутси — происки американцев, и опасались, что после Руанды Вашингтон отберет все французские сферы влияния в Африке. По этой причине на протяжении 1990–1994 годов Франция никак не пыталась остановить сползание Руанды к геноциду.

Расизм в Руанде

Между тем правящий режим Хабиариманы в Руанде был близок к падению. Неудачи на фронте и экономический кризис привели к тому, что правительство решило обострить этнический аспект противостояния.

В 1992 году часть радикально настроенных офицеров и выходцы из окружения президента основали газету «Кангура». Она быстро стала популярной. Ее руководство после тщательного изучения деятельности Йозефа Геббельса и трудов по маркетингу сделало ставку на публикацию фейковых сообщений. Газета создала негативный образ тутси, который стал основой для расистской идеологии под названием «Власть хуту». Согласно ее положениям, тутси — это зараза, которая хуже любой чумы, от нее надо избавляться. Хуту не разрешалось сотрудничать с представителями данной этнической группы, покупать у них товары или продавать их. Любой сексуальный контакт с ними был запрещен.

Согласно этой идеологии, женщины тутси через брак закабаляют мужчин хуту, «тутсизируя» их. Женщины тутси — источник большой опасности, так как от брака с ними рождаются только тутси.

В 1993 году к пропаганде хуту присоединилось «Радио и телевидение тысячи холмов», которое транслировало проповеди геноцида в каждой руандийской деревне.

Фото: Javier Bauluz/AP/TASS

Миллионы мачете закупались в Европе

К началу 1994 года ситуация в Руанде вышла из-под контроля Хабиариманы. По стране прокатилась волна погромов тутси. Члены РПФ, с которыми в 1993-м был заключен мир, вновь начали боевые действия. Руандийская армия потерпела ряд поражений, и только вмешательство французов спасло правительство.

Массовое бегство хуту из районов боевых действий еще больше разожгло националистические настроения. Теперь даже оппозиционные партии левой направленности разделились на умеренных и радикалов, требовавших уничтожения тутси и победы над РПФ. На фоне поражений военных страну охватил милитаристский шовинизм.

Хуту создали милицию, которая состояла из молодых людей, беженцев и бывших солдат. Вначале они были вооружены мачете и другим сельхозинвентарем, который закупался в Европе в гигантских объемах, намного превышавших аграрные нужды Руанды.

Численность милиции составляла более 50 тысяч человек. В конце 1993 года командование армии стало передавать ей автоматы, другое огнестрельное оружие и гранаты. В январе 1994-го генерал Ромео Даллер, который руководил миротворцами ООН, расквартированными в столице Кигали, сообщил генсеку организации, что в стране идет подготовка к геноциду тутси. Военачальник считал, что нужно ознакомить широкий круг людей с этой информацией.

Фото: Jean-Marc Bouju/AP/TASS

Убивали по списку: ученых, журналистов, политиков

6 апреля 1994 года был сбит самолет с Хабиариманой на борту, он погиб. В Кигали появились блокпосты, город был разделен на сектора. Военные захватили власть, создав Кризисный комитет. По сути, они образовали хунту, во главе которой встал хуту Теонесте Багосору.

Вначале он пытался убедить ООН и РПФ в том, что военные пытаются предотвратить кровопролитие в стране. В действительности в Руанде началась безжалостная охота на людей. В первые часы были уничтожены практически все видные оппозиционные политики. В тот момент в столице находился небольшой контингент РПФ. Только те, кто сумел бежать под его крыло, пережили все 100 дней геноцида.

Радикалы хуту передвигались по столице, убивая четко по спискам, в которых были ведущие ученые, журналисты, политики и публицисты. Они чинили расправу над всеми, кто мог представлять угрозу движению «Власть хуту». В первые дни в Кигали погибли около 1000 человек. Все умеренные силы хуту, кто мог бы сопротивляться сторонникам геноцида, были уничтожены. После этого террор перешел в деревню.

Как священники организовали массовые убийства

Сейчас в руандийских деревнях проживает более 80% населения, а во времена геноцида — около 95%. Земельные конфликты, проблемы в отношениях между соседями, ненависть, нищета и шовинизм — все это привело к волнам массовых убийств. Радикалы хуту загоняли тутси и сочувствующих им людей в церкви, сжигали заживо или расстреливали из артиллерийских орудий. Людей сбрасывали в колодцы, рубили на части, сажали на кол, насиловали на глазах у членов семьи, после чего убивали.

В расправах активно участвовали даже священнослужители. Монахини Мария Кисито и Гертруда Муканганго были осуждены в 2001 году за причастность к убийству 500–700 тутси, которые искали убежища в монастыре, ставшем для них ловушкой. Некоторые священники участвовали в убийствах прихожан тутси.

Фото: hutchison/Global Look Press Толпы руандийских беженцев в лагере, спасающиеся от геноцида и гражданской войны в Руанде

К началу мая 1994 года, через шесть недель после начала геноцида, в Руанде было убито около 800 тысяч человек. До того момента, как РПФ полностью взял под свой контроль ситуацию в стране в июле, погибло более миллиона жителей.

Геноцид в Руанде завершился в тот момент, когда его противники одержали победу над неофашистскими сторонниками.

Что делал Запад во время геноцида в Руанде

Все мировые державы отказались вмешиваться в происходящее. Американцы опасались повторения ситуации в Сомали, когда годом ранее они понесли потери при проведении военной операции в Могадишо. Кроме того, внимание Вашингтона было приковано к Югославии, где в тот момент шла гражданская война. Тогдашний глава Белого дома Билл Клинтон не хотел получать очередной удар по своей репутации, поэтому США сдерживали в ООН любые инициативы к вмешательству. Под их нажимом число миротворцев в столице Руанды уменьшилось в тот момент, когда они были больше всего нужны для спасения жизней мирных жителей.

Франция и Бельгия прислали миротворцев только для эвакуации своих граждан. В Париже знали, что происходит в Руанде, но возможный приход к власти марионеток РПФ пугал Миттерана больше, чем гибель сотен тысяч человек. В конце июня Франция провела под эгидой ООН военную операцию «Бирюза» на западе Руанды, чтобы вывезти из страны дружественных Парижу чиновников хуту. Французские военные создали коридор для их бегства в Заир.

Защищали ли европейцы жертв геноцида?

7 апреля 1994 года президентская гвардия Руанды расправилась с 10 миротворцами из Бельгии. По свидетельствам очевидцев, их жестоко пытали, потом отрезали половые органы и застрелили.

После этого в Кигали стали высаживаться бельгийские и французские контингенты. Их задачей было не сдержать начавшийся геноцид или взять под защиту гражданских, а вывезти из страны европейцев.

В рамках этой миссии 9 апреля европейские солдаты вместе с журналистами приехали в психиатрическую клинику Кигали. С начала массовых убийств в больнице укрывались сотни тутси. Вместе с европейским персоналом они забаррикадировались в клинике, а неподалеку от нее дежурили боевики хуту. Они вынуждено пропустили приехавших десантников, которые начали вывозить медицинский персонал. При этом европейские военные отказались брать под защиту тутси. На глазах отъезжавших медиков боевики ворвались в больницу и устроили резню, убив всех, кто там прятался.

Подобный сценарий повторялся по всей Руанде. Один из наиболее показательных случаев произошел в технической школе «Дон Боксо» в Кигали. В ней с 7 апреля укрывались тутси со всей округи, при этом основной преподавательский состав школы был набран из европейцев. К 11 апреля, когда к школе подъехали французские десантники и бельгийские миротворцы, в ней укрывались более двух тысяч человек, включая около 400 детей. «Голубые каски» успели эвакуировать всех европейцев. Находившиеся в школе тутси умоляли забрать их с собой, однако бельгийские миротворцы начали стрелять поверх голов бежавших за ними людей, отгоняя их прочь.

«Днем 11 апреля мы видели, как бельгийские солдаты собирали свои сумки и загружали ящики с боеприпасами. Мы умоляли их не уходить, но они сказали нам, что руандийские жандармы защитят нас. Некоторые из нас легли перед их джипами, чтобы не дать им уйти, но они стреляли в воздух, чтобы уехать», — вспоминал один из выживших свидетелей.

Бельгийцы позже объяснили, что отказались помочь тутси из-за необходимости защитить аэропорт Кигали, через который происходила эвакуация сотрудников ООН и европейцев. Сразу после отъезда миротворцев в школу ворвались боевики.

Те немногие, которым удалось спастись, добрались до стадиона «Амахоро», который считался одним из постов миротворческой миссии ООН в Руанде. Но у арены их окружили боевики хуту, отвели на холмы рядом со столицей, после чего начали расстреливать, кидать в них гранаты и убивать мачете.

В психиатрической больнице Ндера в Кигали трагедия повторилась: европейцев увезли из клиники, а руандийский персонал остался, попав в руки убийц. Даже спустя 20 лет, как рассказывали выжившие, боль от предательства бывших коллег «жгла их память».

Как закончился геноцид, кто наказан

Взятие войсками Кагаме Кигали 4 июля 1994 года положило конец геноциду. Более двух миллионов хуту, опасавшихся мести со стороны РПФ и выживших тутси, бежали в Заир. Там в лагерях беженцев они оказались под контролем хуту-радикалов, которые не смирились с поражением и продолжали атаковать в трансграничных рейдах новый руандийский режим во главе с Кагаме. В 1996–1997 годы вспыхнула Первая война в Конго, во время которой Руанда, Бурунди, Уганда, Ангола, Эритрея и США свергли заирского диктатора Мобуту. Реинтеграция хуту, включая бывших повстанцев, в руандийскую армию в 1999-м поставила точку в военном сопротивлении новому режиму.

В Руанде начался трудный путь к примирению, который отчасти не завершен до сих пор. С одной стороны, сразу же после победы РПФ сформировал коалиционное правительство во главе с умеренной хуту оппозицией. Первым президентом новой Руанды стал в 1994–2000 годах Пастёр Бизимунгу, хуту, когда-то близкий к Хабиаримане. В 1990 году он перешел в оппозицию и вступил в РПФ.

В ноябре 1994-го ООН организовала Международный уголовный трибунал по Руанде. Он проходил в том же танзанийском городе Аруша, где до этого политические силы хуту и тутси безнадежно пытались положить конец гражданской войне. Трибунал заседал с ноября 1994 года по самый конец 2015 года. За это время был осужден 61 человек по делам о геноциде и преступлениях против человечности. Еще 14 человек оправдали.

Перед судом предстали не только ведущие пропагандисты геноцида с «Радио и телевидения тысячи холмов» и «Кангуры», лица руандийской хунты (Багосоро, премьер Камбанда, финансист Кабуга), но и масса рядовых граждан. Например, католические монахини, которые выдавали скрывавшихся в монастырях тутси, и обычные школьные учителя, устроившие геноцид в своих учреждениях.

Были осуждены несколько человек, которые не только убивали своих жертв, но и соучаствовали в изнасилованиях тысяч женщин тутси. Всего от сексуального насилия пострадали до 500 тысяч руандийских женщин.

Многие обвиняемые так и не предстали перед судом, например Агата Хабиаримана, вдова погибшего президента Руанды, уехавшая во Францию. Париж отказался выдавать ее и других граждан.

В 2001–2012 годах в Руанде действовали и специализированные общинные суды «гакака». На них бывшие каратели просили прощения у своих жертв, после чего их отправляли на общественные работы. Всего через эти суды прошло более миллиона человек, около двух третей были осуждены. Разбирательства внутри общин стали одной из основ национального примирения.

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