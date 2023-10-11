В Польше заявили о покупке участка газопровода «Ямал» с долей «Газпрома»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польский энергетический концерн Orlen заявил о переводе под его управление польско-российской компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, сообщает Reuters. По его данным, российский «Газпром» больше не будет иметь доли в 48% в компании EuRoPol GAZ.

В Orlen отметили, что 9 октября в польском Управлении по охране конкуренции и потребителей решили согласиться на слияние, которое заключается в том, что «Orlen возьмет на себя контроль над транзитной газопроводной системой EuRoPol GAZ». Глава польской компании Даниэль Обайтек заявил, что этот шаг будет «иметь огромное значение для интересов граждан и безопасности страны».

Сегодняшнее решение является еще одним шагом на пути к восстановлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой страны, — отметил Обайтек.

Компания EuRoPol GAZ является совместным предприятием «Газпрома» и польской PGNiG. При этом оператором данного участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, остается польская компания Gaz-System. В ноябре 2022 года Варшава перевела акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ под принудительное управление из-за попадания компании в санкционный список Польши.

Ранее польский оператор PERN сообщил, что восстановлена работоспособность поврежденной нитки трубопровода «Дружба». В компании добавили, что теперь основное внимание будет сосредоточено на расчистке территории на месте аварии и приведении ее в надлежащее состояние. Председатель правления компании Мирослав Сковрон отметил, что впереди еще много работы, поскольку территория должна быть полностью очищена после утечки.