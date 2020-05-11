В Польше задержали вербовщиков террористов из Таджикистана

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Польские пограничники задержали четырёх граждан Таджикистана, вербовавших на территории республики террористов.

Задержанные люди сочувствуют и поддерживают деятельность террористической организации — так называемого «Исламского государства» (запрещённого в РФ), — цитирует РИА Новости представителя спецслужб Польши Станислава Жарына.

Задержанных иностранцев поместили в охраняемый погранцентр для высылки, их также внесли в список нежелательных лиц на территории Польши и Шенгенской зоны.

Как писал NEWS.ru, гражданская гвардия Испании арестовала члена группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Он угрожал королю Филиппу VI. Операция по задержанию прошла в Мадриде. Задержанным является выходец из Гвинеи-Бисау. Его публикации с угрозами и оскорблениями в адрес короля были обнаружены в социальных сетях. Помимо этого, он также выкладывал сообщения, которые связаны с ИГ. В королевстве объявлен четвёртый уровень угрозы из пяти возможных. Ежедневно в стране задерживают людей, которые могут быть причастны к террористической деятельности.