В Польше рассказали, когда отгородятся от Калининграда Замглавы МВД Польши Вонсик: барьер на границе с Калининградом будет готов в сентябре

Фото: shutterstock.com

Возведение электронного барьера на границе с Калининградской областью практически завершено, заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик. По его словам, которые приводит ТАСС, объект будет сдан в сентябре.

95% периметрического заграждения на границе с Калининградом уже готово, — цитирует агентство замминистра.

Строительство барьера Польша начала в марте. Его протяженность составит 200 километров. Преграда будет оборудована тремя тысячами всепогодных видеокамер и тепловизоров. Поводом для возведения барьера послужило то, что в Калининградской области открылся аэропорт для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В Варшаве сочли, что это создает риск наплыва в Польшу мигрантов. В Погранслужбе страны подчеркнули, что «умные» датчики будут реагировать только на людей и «реальные попытки пересечь границу», а не на животных.

Отгородиться от России решила также Финляндия. В июне финские пограничники опубликовали фото забора на границе с Ленинградской областью, сделанные между пропускными пунктами в Иматре и Светогорске. По данным местных СМИ, к 2026 году власти планируют увеличить протяженность преграды до 200 км и установить сверху колючую проволоку.