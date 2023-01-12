Польша намерена вынудить страны НАТО поставлять танки Киеву В кабмине Польши заявили о необходимости давления на страны НАТО по поставкам танков Leopard для Киева

Фото: Sven Eckelkamp via www.imago-ima/Global Look Press

Танк Leopard

Варшава намерена оказывать давление на другие страны НАТО, чтобы те начали поставлять танки Leopard на Украину, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер. В эфире польского телевидения он предположил, что если украинская сторона окажется проигравшей, то следом проиграет и Польша, поэтому необходимо защитить Украину.

Наша цель — чтобы Украина оборонялась, и для этого ей нужна техника. Политическое давление должно вызвать такой эффект, что другие европейские страны присоединятся к этим действиям, — сказал Мюллер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Польши Анджеем Дудой и его литовским коллегой Гитанасом Науседой во Львове, в ходе которой польский лидер пообещал в рамках международной коалиции передать Киеву роту танков Leopard (в польской армии это 14 единиц).

Немецкое издание Die Welt ранее написало, что передача Польшей немецких танков Leopard Украине может расцениваться как беспрецедентное оскорбление Германии, поскольку для бронемашин Киеву требуется «целый ряд формальных требований», включая разрешение из Берлина, однако Варшава уже анонсировало свое решение об этих поставках.