В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Фото: МО РФ

Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщило издание «Зеркало недели». Отмечается, что других деталей пока нет. Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

Накануне глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что железнодорожный вокзал в подконтрольном ВСУ Херсоне поврежден в результате взрывов. По его словам, погиб один лейтенант полиции, двое его коллег оказались в больнице с осколочными ранениями. Взрывы прогремели в Херсоне дважды за сутки. Причем поначалу воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области также не объявлялась.

Ранее глава подконтрольной украинским властям Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин сообщил, что взрывы в городе раздаются уже более двух часов. Он призвал херсонцев ни в коем случае не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах. Чиновник опубликовал видео, на котором убрана картинка: в ролике слышно громкие взрывы.

23 декабря украинские власти Херсона в течение суток пять раз сообщали о взрывах. Глава военно-гражданской администрации города Роман Марочко сообщал, что взрывы фиксировали в нескольких прибрежных районах, после них там же вспыхнули пожары.