Гутерриш понадеялся на встречу с Лавровым на саммите G20 В ООН заявили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на полях G20

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20, заявил представитель генерального секретаря организации Фархан Хак. По его словам, договоренности между сторонами пока нет.

Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел, — заявил Хак на брифинге.

Представитель генсека добавил, что окончательного решения о встрече Гутерриша с президентом США Джо Байденом также пока нет.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не станет участвовать в саммите G20, даже в формате видеосвязи. Представитель Кремля пояснил, что это связано с рабочим графиком главы государства. Вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.