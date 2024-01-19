В ООН высказались о встрече ХАМАС и МИД РФ в Москве Генсек ООН поддержал дискуссию о заложниках после встречи МИД РФ с ХАМАС

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН поддерживает любые дискуссии, которые могут привести к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Таким образом он оценил итоги переговоров МИД РФ и ХАМАС в Москве, передает РИА Новости.

Мы поддерживаем дискуссии, которые приведут к немедленному гуманитарному прекращению огня, немедленному безусловному освобождению заложников. Мы не вовлечены в эти дискуссии, но мы понимаем, что дипломатические контакты проходят в различных местах, — заявил Дюжаррик.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия Запада в Йемене снижают желание хуситов сесть за стол переговоров. После долгих лет начались контакты с хуситами, инициированные Саудовской Аравией, и это взаимодействие, продолжил глава МИД, уже стало приносить результаты. Однако Лавров затруднился сказать, насколько реально возобновить эти переговоры после атак на Йемен.

Также министр выразил мнение, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. По его словам, все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.