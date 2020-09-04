В офисе Зеленского отреагировали на санкции РФ против депутатов Рады

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Правительство России решило расширить санкционный список в отношении украинских граждан, включив в него депутатов Рады, чтобы защитить «свои ситуативные интересы». Такое мнение высказали в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее кабмин РФ ввёл персональные санкции против Украины. В чёрный список попал бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Сейчас этот «технологический приём» со стороны РФ применен на фоне ряда скандальных событий, — говорится в сообщении ведомства.

В офисе украинского лидера объяснили, РФ пытается уменьшить «информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны». Речь идёт об инциденте с российским оппозиционером Алексеем Навальным и кризисе в Белоруссии. Именно поэтому российское правительство ввело новые ограничительные меры.

Ситуация в Белоруссии

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после выборов президента, на которых, согласно данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,1% голосов избирателей, Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция не признала результаты выборов.

В первые дни протесты подавлялись силовиками. ОМОН использовал водомёты, резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были задержаны 6,7 тысячи человек. Позже силовики перестали применять силу.

Инцидент с Навальным

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального не обнаружено. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Ранее военные токсикологи в Германии установили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Правительство ФРГ пообещало проинформировать посла РФ о результатах расследования. По последним данным, в Кремль не поступала информация о том, что российский политик был отравлен «Новичком».

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российские власти должны прояснить ситуацию с Навальным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия, писал NEWS.ru.