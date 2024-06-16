В Одессе осадили требовавших говорить по-украински на бизнес-тренинге В Одессе участников бизнес-тренинга выгнали за требование говорить по-украински

В Одессе во время бизнес-тренинга произошел скандал из-за требования некоторых участников говорить по-украински, пишет «Страна.ua». Спикер в ответ на претензию попросил сделать упор на сути его речи, а не на языке, затем продолжил говорить на русском.

Присутствовавшие в зале поаплодировали мужчине. Однако недовольных русской речью это не остановило: они продолжили пререкаться. Организаторам мероприятия пришлось вывести их.

Ранее командир взвода ВСУ с позывным Диего рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке. Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке. Вместе с тем военный пожаловался, что из 15 тысяч посмотревших видео лишь 10 человек перевели деньги.

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь ранее сообщил, что в стране русский язык как отдельную дисциплину преподают только в трех школах. По его данным, сейчас русский язык изучают 768 учащихся, тогда как в 2022 году их количество составляло 454,8 тысячи. Украинские журналисты при этом утверждают, что, по официальным данным, примерно 30% всего населения страны признают русский язык родным.