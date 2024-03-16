Стало известно о ликвидации крупной группы иностранных наемников в Одессе ТАСС: в Одессе при ударе ВС РФ ликвидированы порядка 100 наемников

Фото: МО Украины

Информационное агентство ТАСС сообщает, что в результате ракетного удара по санаторию «Мрия» в Одессе были ликвидированы 100 иностранных наемников, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ. По данным источника агентства, еще более 100 человек получили ранения. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

На территории санатория «Мрия» при ракетном ударе в пятницу уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены, — говорится в сообщении.

Накануне, 15 марта, сообщалось, что в Одессе прозвучали взрывы. Местные жители утверждали, что слышали один из них в районе Ильичевска. Он был такой силы, что в окрестностях задрожали стекла, отметили они. По информации издания «Общественное. Новости», взрывов было два, они прогремели с разницей в несколько минут.

12 марта в Херсоне, находящимся под контролем киевских властей, произошли взрывы. Часть населенного пункта лишилась электричества. Воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области не объявлялась.

В ночь на 12 марта стало известно, что после объявления тревоги в Киевской области в украинской столице произошел сильный взрыв. Инцидент был зафиксирован на левом берегу Днепра. Также стало известно о взрывах в Одессе, Николаеве и Запорожье. Воздушная тревога объявлялась в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, а также в районах Запорожской области, подконтрольных киевским властям