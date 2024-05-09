В Николаеве прогремели взрывы «Страна.ua»: несколько взрывов произошли в Николаеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько взрывов прогремели в украинском городе Николаеве, сообщило издание «Страна.ua». В настоящий момент в регионе звучат сирены воздушной тревоги. Издание также сообщает о работе систем противовоздушной обороны.

На каких именно объектах Николаева прозвучали взрывы, на данный момент неизвестно. Информация о разрушениях и пожарах также не поступала.

В ночь на 9 мая сообщалось о взрыве в пригороде Харькова. В местных пабликах писали о движении группы ударных дронов над территорией региона. В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

До этого в Минобороны сообщали, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Кисловка Харьковской области. Войска также отразили две контратаки штурмовых групп 31-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Григоровка ДНР и Стельмаховка ЛНР. По данным ведомства, противник потерял до 55 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30.

Накануне украинские мониторинговые каналы писали об активности тактической авиации ВКС России. По их данным, в Лубнах Полтавской области и в Кировоградской области прогремели взрывы. Минобороны РФ не комментировало эти данные.