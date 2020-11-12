В Нидерландах библиотеки избавляются от книг о чернокожем помощнике Санты

Нидерландские библиотеки избавляются от детских книг с изображениями персонажа по имени Чёрный Пит — помощника Синтерклааса (бельгийского и нидерландского аналога Санты).
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По мнению правозащитников, такое изображение персонажа является расистским и берёт начало «из колониальной культуры».
Ранее NEWS.ru писал о том, что компенсацию потомкам рабов планируют выплачивать в Калифорнии. Для этого сенаторы штата создадут рабочую группу, которая изучит и представит рекомендации по компенсациям афроамериканцам.