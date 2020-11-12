В Нидерландах библиотеки избавляются от книг о чернокожем помощнике Санты

https://static.news.ru/photo/057767aa-2500-11eb-8bd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kristof Van Accom/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Нидерландские библиотеки избавляются от детских книг с изображениями персонажа по имени Чёрный Пит — помощника Синтерклааса (бельгийского и нидерландского аналога Санты).

Об этом сообщает издание NL Times. По его данным, этот персонаж изображается в головном уборе, украшенном перьями, и с красными губами. Вокруг Чёрного Пита уже много лет продолжаются дискуссии на тему дискриминации.

По мнению правозащитников, такое изображение персонажа является расистским и берёт начало «из колониальной культуры».

Ранее NEWS.ru писал о том, что компенсацию потомкам рабов планируют выплачивать в Калифорнии. Для этого сенаторы штата создадут рабочую группу, которая изучит и представит рекомендации по компенсациям афроамериканцам.