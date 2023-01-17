В Ницце эвакуировали один из старейших лицеев из-за российского шоколада

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция в Ницце, Франция

В Ницце эвакуировали порядка 1700 учеников лицея Массена, сообщает BFM со ссылкой на источник в полиции. Поводом для этого стала «подозрительная посылка» из России, в которой, как позднее выяснилось, оказались конфеты.

На место обнаружения посылки были вызваны экстренные службы. После приезда саперов выяснилось, что в коробке были конфеты. На упаковке, как сообщает издание, кириллицей было написано, что она «адресована всему учреждению».

Директор школы Жиль Клечек рассказал Nice Matin, что посылка из России представляла собой небольшую квадратную коробку размером около 40 см. По словам руководителя лицея, ее отправили из Москвы.

Ранее подозрительный конверт, покрытый масляными пятнами, пришел в канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Его передали правоохранителям. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов обследовали конверт и передали его службам безопасности для дальнейшей проверки.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко ранее в соцсетях заявил, что в посольство страны в Греции утром пришла окровавленная посылка. Адрес отправителя аналогичен адресу на остальных конвертах, которые ранее приходили в украинские диппредставительства, уточнил он.