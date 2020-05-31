В некоторых СИЗО Украины появились платные камеры

https://static.news.ru/photo/273b7698-a340-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Denis Malyuska/facebook.com

Некоторые украинские следственные изоляторы обзавелись платными камерами. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.

До этого момента глава ведомства предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить платные камеры с улучшенными условиями.

Финансирования не хватает, и нам нужно его зарабатывать, — пояснил Малюська.

Сообщается, что эксперимент будет длиться до 2021 года. После этого будет принято решение о закреплении такой услуги на законодательном уровне.

Подобные камеры уже есть в Киеве, а также Запорожском и Вольнянском СИЗО. Так, в платной камере Запорожского СИЗО есть четыре кровати, душ, телевизор, холодильник и микроволновая печь.

Как писал NEWS.ru, украинские оппозиционеры не видят восстановления страны без России.