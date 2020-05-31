В некоторых СИЗО Украины появились платные камеры

Некоторые украинские следственные изоляторы обзавелись платными камерами. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в Facebook.
До этого момента глава ведомства предложил в рамках эксперимента в ряде СИЗО выделить платные камеры с улучшенными условиями.
Финансирования не хватает, и нам нужно его зарабатывать, — пояснил Малюська.
Сообщается, что эксперимент будет длиться до 2021 года. После этого будет принято решение о закреплении такой услуги на законодательном уровне.
Подобные камеры уже есть в Киеве, а также Запорожском и Вольнянском СИЗО. Так, в платной камере Запорожского СИЗО есть четыре кровати, душ, телевизор, холодильник и микроволновая печь.
Как писал NEWS.ru, украинские оппозиционеры не видят восстановления страны без России.
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