В МВД Украины раскрыли данные о «смертельном подарке» помощнику Залужного МВД Украины: подарок с гранатой помощнику Залужного Частякову вручил коллега

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency|Global Look Press

Помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков получил ко дню рождения подарок с гранатами нового западного образца от коллеги, сообщил министр внутренних дел республики Игорь Клименко. По его словам, в кабинете этого человека уже провели обыск.

Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. <...> Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего фатальный подарок. В его кабинете уже провели обыск, — написал Клименко в личном Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты еще две аналогичные гранаты. Кроме того, в квартире Частякова полиция нашла еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу.

Ранее Валерий Залужный сообщил, что его помощник погиб в результате взрыва неизвестного устройства, спрятанного в подарке ко дню рождения. По словам вдовы Частякова, ее супруг сам принес домой подарочный пакет, во время распаковки которого и произошел взрыв. Издание «Страна» приводит имя предполагаемого дарителя — им мог стать старший помощник заместителя главкома ВСУ по фамилии Тимченко.

По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, произошедшее следует расценивать как «привет» Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Инцидент доказывает, что «украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке», отметил чиновник.