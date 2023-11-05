В Молдавии пожаловались на беззаконие в ходе местных выборов Депутат Таубер: оппозиционную партию «Шанс» незаконно сняли с выборов в Молдавии

Фото: Максим Топал/РИА Новости

Оппозиционную партию «Шанс» в Молдавии, которая предлагала альтернативные решения, незаконно сняли с местных выборов, сообщила РИА Новости депутат парламента, вице-председатель запрещенной в республике политсилы «Шор» Марина Таубер. По ее словам, случившееся является нарушением демократических принципов и международного права.

Произошедшее с партией «Шанс» — это возмутительный поступок действующей власти, это нарушение всех демократических принципов, а также международных прав, это узурпация власти. Партию сняли потому, что она предлагает альтернативные решения. Когда партия «Действие и солидарность» приходила к власти, она обещала верховенство закона, но в итоге вершит беззаконие, — заявила Таубер.

Депутат добавила, что в Молдавии нет юстиции и реформы в этой сфере можно считать проваленными. Она подчеркнула, что партии «Шанс» и «Шор» намерены опротестовать запреты действующей власти в судах, в том числе международных. Таубер также сообщила о регулярном давлении на оппозицию.

В районах было много случаев запугивания и давления на людей. В городе Бельцы, например, запугивали граждан, которые считают, что альтернативный кандидат на должность мэра Арина Коршикова, которую мы поддерживаем, должна победить, — подчеркнула парламентарий.

Выборы глав администраций населенных пунктов Молдавии, а также членов районных, городских и сельских советов стартовали 5 ноября. Жителям республики предстоит избрать порядка 900 мэров и более 11 000 местных советников.