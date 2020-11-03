В Минздраве Украины задумались о введении карантина выходного дня

https://static.news.ru/photo/6d5b4190-1e6e-11eb-86c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Global Look Press

В связи с распространением коронавируса на Украине может быть введён карантин выходного дня. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Я не исключаю, что предложим карантин выходного дня — когда более строгие ограничения будут действовать в выходные. Мы это делаем, чтобы разорвать цепь передачи болезни, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

Министр пояснил, что при таком ограничении большее число магазинов в стране будут закрываться в выходные дни, а заведениям общепита разрешат работать только навынос.

Степанов добавил, что обратится в правительство Украины с предложением об усилении карантинных мер. При этом он заверил, что к такой мере как комендантский час власти прибегать не будут.

Ранее NEWS.ru писал, что Степанов назвал ситуацию с COVID-19 на Украине близкой к катастрофе. Он предупредил о приближении точки невозврата и отметил, что прохождение второй волны коронавируса будет нелёгким.

В общей сложности за всё время пандемии на Украине заболели более 411 тысяч человек. Из них выздоровели 168,8 тысячи, умерли — 7532 человека.