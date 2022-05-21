В МИД Венгрии предрекли уничтожение экономики страны без газа из России Глава МИД Венгрии Сийярто: экономика страны будет уничтожена без российского газа

Петер Сийярто / Фото Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что при условии прекращения поставок газа из России экономика Венгрии будет уничтожена. На переоборудование предприятий под другие виды топлива нужны крупные инвестиции, отметал он в беседе с телеканалом Fox News.

Наша экономика будет уничтожена без российского газа. Не говоря уже о том, что для технологического преобразования наших предприятий в целях переработки других видов нефти и газа, помимо российских, нам потребуются дополнительные инвестиции в размере 550 миллионов евро, — рассказал министр.

Сийярто уточнил, что общий объём инвестиций, который потребуется на модернизацию производства может составить около €1 млрд. Кроме того, по мнению дипломата, для Венгрии будет «физически невозможно» импортировать газ в нужных объёмах из других источников.

Ранее стало известно, что Петер Сийярто заявил: Будапешт пока не получил устраивающего его предложения от ЕС в связи с намерением Брюсселя ввести эмбарго на российскую нефть. Дипломат добавил, что в стране рассчитывают на €15—18 млрд, чтобы модернизировать экономическую структуру.