16+

Рубрики

Медиа

Архив

Европа

В МИД Украины посоветовали Белоруссии не отвергать дружеские советы

09:58, 24 августа 2020
Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко порекомендовала коллегам из МИД Белоруссии не отказываться от дружеских советов. Она заявила, что «прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда».

Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда, — привели слова пресс-секретаря МИД Украины в РИА Новости.

Она пожелала Белоруссии укрепить демократию и независимость, а также достойно пройти все испытания.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о повторных выборах в республике с участием наблюдателей, что Белоруссия ожидает от Украины не «заезженные со всех сторон советы», а поддержку или хотя бы понимание.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео