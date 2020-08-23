В МИД Украины посоветовали Белоруссии не отвергать дружеские советы

Фото: Pavlo Gonchar/Global Look Press

Вечером 23 августа около 50 тысяч жителей Литвы взялись за руки и образовали живую цепь от Вильнюса до населённого пункта Мядининкай на границе с Белоруссией в знак поддержки протестующих в соседней стране, сообщают СМИ.

Акция получила название «Путь свободы». Живая цепь протянулась на 32 километра, многие пришли в белом с национальными флагами Литвы и Белоруссии, также люди приносили на акцию гладиолусы, пишет Baltic News...