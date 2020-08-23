В МИД Украины посоветовали Белоруссии не отвергать дружеские советы

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко порекомендовала коллегам из МИД Белоруссии не отказываться от дружеских советов. Она заявила, что «прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда».
Для нас Белоруссия — соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся к дружеским отношениям. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда, — привели слова пресс-секретаря МИД Украины в РИА Новости.
Она пожелала Белоруссии укрепить демократию и независимость, а также достойно пройти все испытания.
Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского о повторных выборах в республике с участием наблюдателей, что Белоруссия ожидает от Украины не «заезженные со всех сторон советы», а поддержку или хотя бы понимание.