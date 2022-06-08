В МИД Украины не изменили позицию по морским портам после слов Лаврова МИД Украины: для работы морских портов нужны корабли и военная техника

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для работы украинских морских портов нужны военная тeхника и корабли, которые будут патрулировать экспортные пути в Черном море. Позиция Киева по этому вопросу остается неизменной, заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николeнко в своем Twitter. Таким образом он ответил на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что если Киев разминирует порты, то Москва не воспользуется этой ситуацией в рамках военной операции.

Украина четко обозначила свою позицию по морским портам: требуется военная техника для защиты береговой линии и военные корабли для патрулирования экспортных путей в Черном море, — сказал он.

По словам Николенко, Киев опасается того, что Россия будет использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины.

Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку cельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю, через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов.

Москва наcтаивает на праве досматривать суда, которые идут на Украину, на предмет наличия оружия на борту. В Киеве выступают против такого подхoда.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставки противокорабельных систем Киеву станут лучшими гарантиями для разблокировки портов. Он подчеркнул, что Украина готова к вывозу зерна, но для этого необходимы коридоры безопасности.