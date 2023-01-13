В МИД Сербии озвучили «красные линии» по Косово и Метохии Глава МИД Сербии озвучил позицию Белграда по Косово и Метохии после встречи с Шолле

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Сербские власти выступили против членства Косово в ООН и признания независимости самопровозглашенной республики, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. В эфире TV Prva дипломат подчеркнул, что политическая верхушка Сербии также выступает против пересмотра ранее достигнутых соглашений Белграда и Приштины. Вдобавок глава сербского внешнеполитического ведомства заявил о необходимости гарантий для безопасности сербов, проживающих в Косово и Метохии.

Не будет новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, точнее о формировании Сообщества сербских общин. Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН. Должна быть гарантирована безопасность сербов в Косово и Метохии, — заявил Дачич.

В среду, 11 января, советник Госдепартамента США Дерек Шолле посетил Северную Македонию, где за закрытыми дверями встретился с премьер-министром, министром обороны и главой МИД, а после отправился в Приштину. Там он поговорил с президентом самопровозглашенного Косово Вьосой Османи и премьер-министром Альбином Курти. Последний, в частности, заявил, что переговоры с Белградом следует основывать на «взаимном признании».

После этого Шолле заявил о необходимости создания Сообщества сербских муниципалитетов. Сообщество сербских муниципалитетов — планируемая ассоциация сербского большинства в Косово. Предложение об ассоциации появилось в результате Брюссельского соглашения 2013 года, согласованного и заключенного правительствами Косово и Сербии.