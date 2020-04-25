В МЧС заметили улучшение радиационного фона в Чернобыле

https://static.news.ru/photo/5702eb94-86fe-11ea-a3b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Российское МЧС сообщило о значительном улучшении радиационной обстановки в Чернобыле. С 2015 года ведомство начало ежегодное комплексное обследование загрязнённых населённых пунктов.

В 1998 году на этой территории было 202 населённых пункта, почвы в которых загрязнены цезием-137 в среднем больше 15 Ки/кв. км (запрещено проживание). Сейчас их осталось только 16, передаёт ТАСС.

Кроме того, 22 года назад в 492 населённых пунктах почвы были загрязнены цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км (зона, в которой возможно проживание, но власти могут принять решение о выселении), сейчас опасных территорий осталось только 194.

Мероприятия проходят совместно с белорусским МЧС.

Долговременный характер последствий чернобыльской катастрофы в настоящее время проявляется в сохранении значительной площади отселённых территорий и земель, выведенных из хозяйственного пользования в связи с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, — отметили в российском ведомстве.

Речь идёт о Брянской области в РФ, Гомельской и Могилёвской областях Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, катастрофа на Чернобыльской АЭС случилась 26 апреля 1986 года. В результате взрыва в четвёртом энергоблоке произошло радиационное загрязнение на территории нескольких десятков тысяч квадратных километров. Пострадали регионы Украины, Белоруссии и России.