В ЛНР сообщили о первом применении Киевом американской РСЗО

Фото: us-pacific-command/flickr.com

ВСУ выпустили по Перевальску одну ракету из реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР. Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что это первый случай применения данного оружия.

Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07:20 с направления н.п. Артёмовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета), — сообщило представительство в своем Telegram-канале.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что HIMARS прибыли на Украину в рамках очередного пакета военной помощи США. Вашингтон предупредил Киев, что прекратит поставки такого оружия в случае, если ВСУ нанесут ним удар по России.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что РСЗО уже применяются в боях в Донбассе. По его словам, артиллеристы ВСУ «мастерски поражают определенные цели».