Литва продолжить свои попытки внести патриарха Московского и всея Руси Кирилла в список санкций Евросоюза, заявил в 9 июня глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает РИА Новости. Литовские власти ранее первыми выступили за введение санкций против патриарха Кирилла, причиной к таким мерам называлась поддержка главой РПЦ спецоперации России на Украине. По мнению властей, он является «одним из главных сторонников» спецоперации.

Конечно, есть возможности (внести патриарха Кирилла в санкционный список. — NEWS.ru), и это должно быть сделано, потому что был подан очень очевидный и ясный пакет доказательств, на основании которого патриарх Кирилл и был включен, поскольку без доказательств этот пакет бы не был подан, — сказал литовский министр.