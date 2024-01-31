Власти Литвы приняли временное решение по вопросу о закрытии русских школ В Литве решили отложить вопрос о закрытии русских школ

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Вопрос закрытия в Литве русских школ отложен, заявил министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас на заседании парламентского комитета по образованию и науке. По его словам, которые приводит ТАСС, решение об этом принято из-за нехватки образовательных учреждений в тех районах, где они расположены.

Закрытие школ с русским языком обучения сейчас не обсуждается, так как в тех самоуправлениях, [где они работают], вообще ощущается нехватка школ, — сказал он.

При этом Якштас добавил, что министерство не отказывается от этой идеи. Он объяснил необходимость тем, что в таких учреждениях распространяются антилитовские настроения. По его словам, идеи по решению этого вопроса будут обсуждаться на следующем заседании возглавляемого им ведомства. Он попросил всех желающих внести свои предложения.

Якштас ранее заявил, что власти Литвы рассматривают возможность отказа от русского как языка обучения в школах. По его словам, в стране необходимо ориентироваться на официальные языки ЕС. Литовский министр добавил, что по обучению возможны двусторонние договоренности с другими странами, если они являются дружественными.

В августе литовский посол в РФ Эйтвидас Баярунас в беседе с NEWS.ru заявил, что в Литве нет русофобии. Он подчеркнул, что в стране предусмотрено школьное и университетское обучение на русском языке. Он также попросил назвать ему «еще хоть одну страну в мире, где ребенок с детского сада и до окончания школы может проходить обучение исключительно на русском языке».