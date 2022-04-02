В Латвии решили рассмотреть возможность оплаты российского газа в рублях
Латвийская компания Latvijas Gāze рассмотрит возможность оплаты российского газа в рублях
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:44, 04 апреля 2022
Фото: pixabay.com
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Возможность оплаты российского газа в рублях изучит латвийская компания Latvijas Gāze. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании. Там полагают, что подобная система расчётов не нарушает антироссийские санкции.
Первое впечатление такое, что порядок расчётов — в российских рублях — формально не нарушает санкционный режим и возможен. Сейчас Latvijas Gāze продолжает анализ предложенного способа расчёта с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна, — говорится в сообщении компании.
При этом председатель правления Latvijas Gāze отметил, что запасов природного газа в их хранилищах достаточно для выполнения обязательств перед потребителями.
Ранее руководитель оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс сообщил о том, что природный газ из России перестал поступать в Латвию, Литву и Эстонию с начала апреля. Он рассказал, что сообщение Москвы об оплате за топливо в рублях стало сигналом для стран Балтии сократить поставки, на которые «больше нельзя полагаться». Он также добавил, что в настоящее время в Инчукалнском газохранилище скопилось нетипично большое количество газа для этого периода. В этой связи поводов для беспокойства в ближайшие месяцы нет.