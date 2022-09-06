В Латвии получатели российских пенсий будут платить подоходный налог

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Получатели российских пенсий в Латвии будут платить подоходный налог, сообщает EADaily со ссылкой на пресс-секретаря Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Ивету Дайне. По ее словам, такой порядок вступает в силу с учетом того, что 16 мая приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о предотвращении двойного налогообложения и неуплаты налогов.

Подоходный налог в Латвии в зависимости от величины доходов составляет 20% и 23%. Таким образом, величина российской пенсии снизится, как минимум, на пятую часть, — пишет издание.

Пенсии выплачиваются один раз в квартал. За осень их выплатят 19 сентября — тогда подоходный налог еще не будет к ним применяться. Выплаты за четвертый квартал предусмотрены в декабре и уже попадут под латвийское налогообложение.

В Латвии за третий квартал этого года пенсии получат 10 878 проживающих здесь российских пенсионеров. Курс валют для российских пенсий установлен 18 августа 2022 года и составляет 61,8 рубля за € 1. В целом в третьем квартале в виде пенсий будет выплачено € 6 305 877.

Депутат Госдумы Костенко ранее предложила распространить индексацию пенсий на пожилых волонтеров. По ее словам, пенсионеры, которые работают в некоммерческих и общественных организациях, приравнены к неработающим, что дает им право на индексацию их пенсий. Однако в Минтруде не учли, что человек может на безвозмездной основе работать в органе местного самоуправления и других муниципальных организациях. Политик предлагает распространить индексацию и на них.