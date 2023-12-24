В городе Кривой Рог Днепровской области Украины прогремели взрывы, сообщает издание Klymenko Time. Это произошло в третий раз за сутки. Подробности случившегося не приводятся.
В Сети сообщают о взрывах в Кривом Роге, — говорится в тексте.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской области в настоящее время воздушная тревога отменена. При этом в течение дня ее объявляли несколько раз. Кроме того, в первой половине дня 23 декабря дважды сообщалось о взрывах в Кривом Роге.
Ранее руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что в Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его данным, пострадал городской газопровод, в результате начался пожар.
До этого украинские средства массовой информации писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.
9 декабря военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Кривом Роге прогремели два мощных взрыва. Он отметил, что прилеты фиксируются во всем регионе. По словам Котенка, в Сумской области удары также пришлись по военным объектам.