В Кривом Роге в третий раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В городе Кривой Рог Днепровской области Украины прогремели взрывы, сообщает издание Klymenko Time. Это произошло в третий раз за сутки. Подробности случившегося не приводятся.

В Сети сообщают о взрывах в Кривом Роге, — говорится в тексте.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепровской области в настоящее время воздушная тревога отменена. При этом в течение дня ее объявляли несколько раз. Кроме того, в первой половине дня 23 декабря дважды сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

Ранее руководитель подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что в Херсоне в результате удара получил повреждения объект критической инфраструктуры. По его данным, пострадал городской газопровод, в результате начался пожар.

До этого украинские средства массовой информации писали, что взрывы прогремели в Одесской области. Люди услышали грохот после объявления воздушной тревоги. По данным СМИ, взрывы раздались в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.

9 декабря военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что в Кривом Роге прогремели два мощных взрыва. Он отметил, что прилеты фиксируются во всем регионе. По словам Котенка, в Сумской области удары также пришлись по военным объектам.